В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка – Генштаб

Триває чотириста третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Завдяки героїзму та професійності наших воїнів, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру, протягом цієї доби підрозділи Сил оборони України відбили більш як 50 атак противника.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. 2 квітня російські загарбники здійснили 2 ракетних удари та провели масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по центральній частині міста Костянтинівка Донецької області. Унаслідок злочинних дій окупантів загинули та отримали поранені цивільні, пошкоджень зазнали дитячий дошкільний заклад, багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське – Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв Побєду, Новомихайлівку, Вугледар, Пречистівку та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалює оборонні рубежі та позиції.

У пресслужбі наголосили, що російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат. Для їх поповнення, у військових частинах збройних сил РФ, які дислокуються на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, активно проводять заходи роз’яснювальної роботи серед військовослужбовців строкової служби. Розповідають молоді про необхідність підписання строковиками контрактів з російською армією та участі у бойових діях на території України.