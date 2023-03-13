Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 13 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 159800 (+710)
  • танків ‒ 3474 (+8) од
  • бойових броньованих машин ‒ 6774 (+5) од
  • артилерійських систем – 2503 (+16) од
  • РСЗВ – 493 (+0) од
  • засоби ППО ‒ 259 (+0) од
  • літаків – 304 (+0) од
  • гелікоптерів – 289 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1)
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од
  • спеціальна техніка ‒ 251 (+9)

Крім того, протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів – по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 склади боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів.