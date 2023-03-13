Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 13 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 159800 (+710)
- танків ‒ 3474 (+8) од
- бойових броньованих машин ‒ 6774 (+5) од
- артилерійських систем – 2503 (+16) од
- РСЗВ – 493 (+0) од
- засоби ППО ‒ 259 (+0) од
- літаків – 304 (+0) од
- гелікоптерів – 289 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1)
- крилаті ракети ‒ 907 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од
- спеціальна техніка ‒ 251 (+9)
Крім того, протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів – по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 склади боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів.
- Російське військове керівництво, можливо, дозволяє приватній військовій компанії “Вагнер” зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку, щоб одночасно підірвати авторитет очільника групи – Євгена Пригожина.