В Україні триває 383-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїнами ЗСУ було ліквідовано понад 159 тисяч російських армійців.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 13 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 159800 (+710)

танків ‒ 3474 (+8) од

бойових броньованих машин ‒ 6774 (+5) од

артилерійських систем – 2503 (+16) од

РСЗВ – 493 (+0) од

засоби ППО ‒ 259 (+0) од

літаків – 304 (+0) од

гелікоптерів – 289 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1)

крилаті ракети ‒ 907 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од

спеціальна техніка ‒ 251 (+9)

Крім того, протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів – по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 склади боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів.