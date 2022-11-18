В Україні триває 268-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 83 460 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 18 листопада 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 83 460 (+350 за добу)

танків ‒ 2 879 (+1 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 808 (+4 за добу)

артилерійських систем – 1 865 (+5 за добу)

РСЗВ – 393

засобів ППО – 209

літаків – 278

гелікоптерів – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 536 (+5 за добу)

крилатих ракет – 480 (+6 за добу)

кораблів/катерів – 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 366 (+4 за добу)

спеціальної техніки – 161 (+1 за добу)

Протягом доби найбільших втрат російські окупанти зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.