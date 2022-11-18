Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 18 листопада 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 83 460 (+350 за добу)
- танків ‒ 2 879 (+1 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 808 (+4 за добу)
- артилерійських систем – 1 865 (+5 за добу)
- РСЗВ – 393
- засобів ППО – 209
- літаків – 278
- гелікоптерів – 261
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 536 (+5 за добу)
- крилатих ракет – 480 (+6 за добу)
- кораблів/катерів – 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 366 (+4 за добу)
- спеціальної техніки – 161 (+1 за добу)
Протягом доби найбільших втрат російські окупанти зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.
- Станом на початок 268-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили наступ окупантів у дев’яти населених пунктах Луганської та Донецької областей.
- У ніч на 18 листопада російські окупанти обстрілювали Нікополь у Дніпропетровській області. По місту загарбники випустили понад 40 снарядів.