В Україні триває 290-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 93 760 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 10 грудня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 93 760 (+370 за добу)

танків ‒ 2 940 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 917 (+5 за добу)

артилерійських систем – 1 927 (+1 за добу)

РСЗВ – 397 (+2 за добу)

засобів ППО – 211

літаків – 281

гелікоптерів – 264

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 603

крилатих ракет – 592

кораблів/катерів – 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 535 (+4 за добу)

спеціальної техніки – 167 (+3 за добу)

Протягом доби найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.