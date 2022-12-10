Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 10 грудня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 93 760 (+370 за добу)
  • танків ‒ 2 940 (+3 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5 917 (+5 за добу)
  • артилерійських систем – 1 927 (+1 за добу)
  • РСЗВ – 397 (+2 за добу)
  • засобів ППО – 211
  • літаків – 281
  • гелікоптерів – 264
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 603
  • крилатих ракет – 592
  • кораблів/катерів – 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 535 (+4 за добу)
  • спеціальної техніки – 167 (+3 за добу)

Протягом доби найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.