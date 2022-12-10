Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 10 грудня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 93 760 (+370 за добу)
- танків ‒ 2 940 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 917 (+5 за добу)
- артилерійських систем – 1 927 (+1 за добу)
- РСЗВ – 397 (+2 за добу)
- засобів ППО – 211
- літаків – 281
- гелікоптерів – 264
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 603
- крилатих ракет – 592
- кораблів/катерів – 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 535 (+4 за добу)
- спеціальної техніки – 167 (+3 за добу)
Протягом доби найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.
- В Україні розпочалася 290-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу українські захисники відбили тринадцять атак військ РФ у Донецькій та Луганській областях.
- У ніч на 10 грудня російські окупанти обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок злочинних дій росіян постраждало 4 осіб. Всі постраждалі – літні люди.