Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 500 російських загарбників

В Україні триває 293-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу військові ЗСУ ліквідували понад 95 тисяч російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними за час повномасштабної війни з Україною – 24 лютого 2022 року по 13 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 95 260 (+500 за добу)

– танків ‒ 2 966

– бойових броньованих машин ‒ 5 930 (+2 за добу)

– артилерійських систем – 1 931 (+2 за добу)

– РСЗВ – 404 (+7 за добу)

– засоби ППО ‒ 211

– літаків – 281

– гелікоптерів – 264

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617

– крилаті ракети ‒ 592

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 549 (+5 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 170 (+1 за добу)