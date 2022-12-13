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Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 500 російських загарбників

В Україні триває 293-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу військові ЗСУ ліквідували понад 95 тисяч російських окупантів.

Вівторок, 13 грудня 2022, 09:56
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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними за час повномасштабної війни з Україною – 24 лютого 2022 року по 13 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 95 260 (+500 за добу)

– танків ‒ 2 966

– бойових броньованих машин ‒ 5 930 (+2 за добу)

– артилерійських систем – 1 931 (+2 за добу)

– РСЗВ – 404 (+7 за добу)

– засоби ППО ‒ 211

– літаків – 281

– гелікоптерів – 264

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617

– крилаті ракети ‒ 592

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 549 (+5 за добу)

– спеціальна техніка  ‒ 170 (+1 за добу)

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, російсько-українська війна

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