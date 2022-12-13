Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 500 російських загарбників

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними за час повномасштабної війни з Україною – 24 лютого 2022 року по 13 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 95 260 (+500 за добу)
– танків ‒ 2 966
– бойових броньованих машин ‒ 5 930 (+2 за добу)
– артилерійських систем – 1 931 (+2 за добу)
– РСЗВ – 404 (+7 за добу)
– засоби ППО ‒ 211
– літаків – 281
– гелікоптерів – 264
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617
– крилаті ракети ‒ 592
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 549 (+5 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 170 (+1 за добу)
- Українські військові протягом листопада знищили 16 970 російських солдатів. Це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни.