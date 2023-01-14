Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 14 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 114 660 (+530 за добу)
– танків ‒ 3 104 (+6 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 6 173 (+6 за добу)
– артилерійських систем – 2 090 (+4 за добу)
– РСЗВ – 437
– засоби ППО ‒ 219 (+1 за добу)
– літаків – 286 (+1 за добу)
– гелікоптерів – 276
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 867 (+2 за добу)
– крилаті ракети ‒ 723
– кораблі/катери ‒ 17
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 846 (+13 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 186 (+2 за добу)
Варто зауважити, що 12 січня українські прикордонники знищили декілька штурмових груп ПВК “Вагнер” під Бахмутом на Донеччині.
- Окупанти посилюють контрдиверсійні та контррозвідувальні заходи на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області, проводяться вибіркові перевірки телефонів у місцевих жителів на предмет наявності фото та відео російської військової техніки.