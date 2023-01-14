В Україні триває 325-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 114 тисяч російських армійців, з яких 530 - лише протягом останньої доби.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 14 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 114 660 (+530 за добу)

– танків ‒ 3 104 (+6 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 6 173 (+6 за добу)

– артилерійських систем – 2 090 (+4 за добу)

– РСЗВ – 437

– засоби ППО ‒ 219 (+1 за добу)

– літаків – 286 (+1 за добу)

– гелікоптерів – 276

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 867 (+2 за добу)

– крилаті ракети ‒ 723

– кораблі/катери ‒ 17

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 846 (+13 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 186 (+2 за добу)

Варто зауважити, що 12 січня українські прикордонники знищили декілька штурмових груп ПВК “Вагнер” під Бахмутом на Донеччині.