Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за період повномасштабних бойових дій – з 24 лютого 2022 року по 3 листопада 2022 року – російські окупанти в Україні зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 74 000 (+730 за добу)

– танків ‒ 2 734 (+20 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 552 (+27 за добу)

– артилерійських систем – 1 755 (+22 за добу)

– РСЗВ – 390 (+3 за добу)

– засоби ППО ‒ 198

– літаків – 277

– гелікоптерів – 258

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4 за добу)

– крилаті ракети ‒ 397

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 155 (+1 за добу)

Варто зауважити, що за даними британських розвідників, минулого місяця російські окупанти втрачали понад 40 одиниць техніки щоденно, що приблизно дорівнює кількості техніки батальйону.