В Україні триває 253-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період час українські захисники ліквідували вже 74 000 окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за період повномасштабних бойових дій – з 24 лютого 2022 року по 3 листопада 2022 року – російські окупанти в Україні зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 74 000 (+730 за добу)

– танків ‒ 2 734 (+20 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 552 (+27 за добу)

– артилерійських систем – 1 755 (+22 за добу)

– РСЗВ – 390 (+3 за добу)

– засоби ППО ‒ 198

– літаків – 277

– гелікоптерів – 258

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4 за добу)

– крилаті ракети ‒ 397

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 155 (+1 за добу)

Варто зауважити, що за даними британських розвідників, минулого місяця російські окупанти втрачали понад 40 одиниць техніки щоденно, що приблизно дорівнює кількості техніки батальйону.