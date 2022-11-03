Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за період повномасштабних бойових дій – з 24 лютого 2022 року по 3 листопада 2022 року – російські окупанти в Україні зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 74 000 (+730 за добу)
– танків ‒ 2 734 (+20 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 552 (+27 за добу)
– артилерійських систем – 1 755 (+22 за добу)
– РСЗВ – 390 (+3 за добу)
– засоби ППО ‒ 198
– літаків – 277
– гелікоптерів – 258
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4 за добу)
– крилаті ракети ‒ 397
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 155 (+1 за добу)
Варто зауважити, що за даними британських розвідників, минулого місяця російські окупанти втрачали понад 40 одиниць техніки щоденно, що приблизно дорівнює кількості техніки батальйону.
- Станом на початок 253-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки окупантів у низці населених пунктів на Луганщині та Донеччині.