В Україні триває 294-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже 96 000 російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 14 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 96 000 (+740 за добу)

– танків ‒ 2 970 (+4 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 937 (+7 за добу)

– артилерійських систем – 1 931

– РСЗВ – 404

– засоби ППО ‒ 211

– літаків – 281

– гелікоптерів – 264

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617

– крилаті ракети ‒ 592

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 562 (+13 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 171 (+1 за добу)