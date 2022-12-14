Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 14 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 96 000 (+740 за добу)
– танків ‒ 2 970 (+4 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 937 (+7 за добу)
– артилерійських систем – 1 931
– РСЗВ – 404
– засоби ППО ‒ 211
– літаків – 281
– гелікоптерів – 264
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617
– крилаті ракети ‒ 592
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 562 (+13 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 171 (+1 за добу)
- Українські військові протягом листопада знищили 16 970 російських солдатів. Це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни.