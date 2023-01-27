Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленою інформацією, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 124 710 (+850 за добу)
- танків ‒ 3 182 (+7 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 340 (+6 за добу)
- артилерійських систем – 2 180 (+11 за добу)
- РСЗВ – 452
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 221 (+1 за добу)
- літаків – 292
- гелікоптерів – 283 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 941 (+33 за добу)
- крилаті ракети ‒ 796 (+47 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5001 (+15 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 199 (+4 за добу)
26 січня під час чергової масованої ракетної атаки російські військові здійснили 55 пусків різноманітних ракет. Силами ППО 47 крилатих ракет було збито.
- Протягом минулої доби воїни ЗСУ відбили одинадцять атак російських окупантів у Луганській та Донецькій областях.