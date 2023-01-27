В Україні триває 338-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 124 тисячі російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленою інформацією, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 124 710 (+850 за добу)

танків ‒ 3 182 (+7 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 340 (+6 за добу)

артилерійських систем – 2 180 (+11 за добу)

РСЗВ – 452

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 221 (+1 за добу)

літаків – 292

гелікоптерів – 283 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 941 (+33 за добу)

крилаті ракети ‒ 796 (+47 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5001 (+15 за добу)

спеціальна техніка ‒ 199 (+4 за добу)