В Україні триває 454-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 204 тисячі російських окупантів, з яких - 480 протягом останньої доби.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 23 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 204360 (+480),

танків ‒ 3789 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7419 (+12) од,

артилерійських систем – 3318 (+40) од,

РСЗВ – 565 (+0) од

засоби ППО ‒ 327 (+0) од

літаків – 309 (+0) од

гелікоптерів – 295 (+1) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34)

крилаті ракети ‒ 1015 (+4)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од

спеціальна техніка ‒ 433 (+6)

Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 по зенітно-ракетним комплексам.

Наші захисники протягом минулої доби знищили 4 крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24,

23 ударних дронів “Shahed” та 9 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.