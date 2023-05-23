Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.
За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 23 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 204360 (+480),
- танків ‒ 3789 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7419 (+12) од,
- артилерійських систем – 3318 (+40) од,
- РСЗВ – 565 (+0) од
- засоби ППО ‒ 327 (+0) од
- літаків – 309 (+0) од
- гелікоптерів – 295 (+1) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34)
- крилаті ракети ‒ 1015 (+4)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од
- спеціальна техніка ‒ 433 (+6)
Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 по зенітно-ракетним комплексам.
Наші захисники протягом минулої доби знищили 4 крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24,
23 ударних дронів “Shahed” та 9 ворожих розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.
- 22 травня підрозділи російського добровольчого корпусу (РДК) та легіон “Свобода Росії” (ЛСР) здійснили рейд у Бєлгородську область РФ. Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що це стало несподіванкою для росіян.