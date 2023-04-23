Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 23 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 186420 (+690)
- танків ‒ 3675 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7131 (+1) од,
- артилерійських систем – 2837 (+5) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 289 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5730 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 339 (+2)
Також авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА противника (2 розвідувальних – “Орлан-10” та “Zala”, а також 2 дрони-камікадзе типу “Ланцет”).
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще два важливих військових об’єкти противника.
- Станом на 22 квітня 2023 року українські військові зайняли позиції на лівому березі Херсонської області. Про це свідчать геолокаційні кадри та звіти, надані російськими військовими блогерами.