В Україні триває 424-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час Збройні сили України ліквідували понад 186 тисяч окупантів із РФ.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 23 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 186420 (+690)

танків ‒ 3675 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7131 (+1) од,

артилерійських систем – 2837 (+5) од,

РСЗВ – 539 (+0) од,

засоби ППО ‒ 289 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5730 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 339 (+2)

Також авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА противника (2 розвідувальних – “Орлан-10” та “Zala”, а також 2 дрони-камікадзе типу “Ланцет”).

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще два важливих військових об’єкти противника.