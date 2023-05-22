Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.
За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 22 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 203880 (+720)
- танків ‒ 3785 (+2) од
- бойових броньованих машин ‒ 7407 (+9) од
- артилерійських систем – 3278 (+20) од
- РСЗВ – 565 (+1) од
- засоби ППО ‒ 327 (+0) од
- літаків – 309 (+1) од
- гелікоптерів – 294 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8)
- крилаті ракети ‒ 1011 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6129 (+14) од
- спеціальна техніка ‒ 427 (+2)
Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 7 – по його зенітно-ракетних комплексах. Було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу, а також 5 ударних.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу, 2 склади боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника.
- У ніч з 21 на 22 травня сили ППО знищили російський літак Су-35. Його, ймовірно, було збито над Чорним морем.