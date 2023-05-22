В Україні триває 453-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 203 тисячі російських окупантів, з яких - 720 протягом останньої доби.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 22 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 203880 (+720)

танків ‒ 3785 (+2) од

бойових броньованих машин ‒ 7407 (+9) од

артилерійських систем – 3278 (+20) од

РСЗВ – 565 (+1) од

засоби ППО ‒ 327 (+0) од

літаків – 309 (+1) од

гелікоптерів – 294 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8)

крилаті ракети ‒ 1011 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 6129 (+14) од

спеціальна техніка ‒ 427 (+2)

Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 7 – по його зенітно-ракетних комплексах. Було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу, а також 5 ударних.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу, 2 склади боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника.