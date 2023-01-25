В Україні триває 336-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 123 тисячі російських армійців, з яких 910 - лише за останню добу.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленою інформацією, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 25 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 123 080 (+910 за добу)

танків ‒ 3 161 (+9 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6307 (+23 за добу)

артилерійських систем – 2 154 (+6 за добу)

РСЗВ – 450 (+2 за добу)

засоби ППО ‒ 220

літаків – 290 (+1 за добу)

гелікоптерів – 281

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 902 (+5 за добу)

крилаті ракети ‒ 749

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 4967 (+23 за добу)

спеціальна техніка ‒ 194

За даними Генштабу, наші захисники протягом 24 січня знищили СУ-25, 3 ударних російських вертольоти КА-52, 3 БПЛА типу “Орлан”, 1 – типу “Мерлін” та 1 БПЛА типу “Ланцет”.