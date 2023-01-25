Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленою інформацією, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 25 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 123 080 (+910 за добу)
  • танків ‒ 3 161 (+9 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6307 (+23 за добу)
  • артилерійських систем – 2 154 (+6 за добу)
  • РСЗВ – 450 (+2 за добу)
  • засоби ППО ‒ 220
  • літаків – 290 (+1 за добу)
  • гелікоптерів – 281
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 902 (+5 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 749
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4967 (+23 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 194

За даними Генштабу, наші захисники протягом 24 січня знищили СУ-25, 3 ударних російських вертольоти КА-52, 3 БПЛА типу “Орлан”, 1 – типу “Мерлін” та 1 БПЛА типу “Ланцет”.