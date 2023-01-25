Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленою інформацією, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 25 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 123 080 (+910 за добу)
- танків ‒ 3 161 (+9 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6307 (+23 за добу)
- артилерійських систем – 2 154 (+6 за добу)
- РСЗВ – 450 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 220
- літаків – 290 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 281
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 902 (+5 за добу)
- крилаті ракети ‒ 749
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4967 (+23 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 194
За даними Генштабу, наші захисники протягом 24 січня знищили СУ-25, 3 ударних російських вертольоти КА-52, 3 БПЛА типу “Орлан”, 1 – типу “Мерлін” та 1 БПЛА типу “Ланцет”.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний отримав у спадок зі США $1 млн, усі кошти він передав на потреби української армії.