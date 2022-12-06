Втрати ворога: ЗСУ ліквідували ще 510 російських окупантів

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 6 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 92 200 (+510 за добу)
– танків ‒ 2 929 (+5 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 905 (+5 за добу)
– артилерійських систем – 1 915 (+1 за добу)
– РСЗВ – 395
– засоби ППО ‒ 211
– літаків – 281
– гелікоптерів – 264
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 587 (+5 за добу)
– крилаті ракети ‒ 592 (+61 за добу)
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 505 (+8 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 163
- Українські військові протягом листопада знищили 16 970 російських солдатів. Це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни.