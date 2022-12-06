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Втрати ворога: ЗСУ ліквідували ще 510 російських окупантів

В Україні триває 286-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 92 тисячі окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Вівторок, 6 грудня 2022, 09:11
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Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 6 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 92 200 (+510 за добу)

– танків ‒ 2 929 (+5 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 905 (+5 за добу)

– артилерійських систем – 1 915 (+1 за добу)

– РСЗВ – 395

– засоби ППО ‒ 211

– літаків – 281

– гелікоптерів – 264

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 587 (+5 за добу)

– крилаті ракети ‒ 592 (+61 за добу)

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 505 (+8 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 163

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