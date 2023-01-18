В Україні триває 329-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували понад 117 тисяч російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 18 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 117 770 (+820 за добу)

– танків ‒ 3 130 (+9 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 6 225 (+10 за добу)

– артилерійських систем – 2 108 (+4 за добу)

– РСЗВ – 442 (+1 за добу)

– засоби ППО ‒ 220

– літаків – 287 (+1 за добу)

– гелікоптерів – 276

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 876 (+4 за добу)

– крилаті ракети ‒ 749

– кораблі/катери ‒ 17

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 889 (+12 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 190

Додамо, що напередодні, 17 січня, українські військовослужбовці збили російський Су-25. Орієнтовно один такий штурмовик коштує $11 млн.