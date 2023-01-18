Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 18 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 117 770 (+820 за добу)
– танків ‒ 3 130 (+9 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 6 225 (+10 за добу)
– артилерійських систем – 2 108 (+4 за добу)
– РСЗВ – 442 (+1 за добу)
– засоби ППО ‒ 220
– літаків – 287 (+1 за добу)
– гелікоптерів – 276
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 876 (+4 за добу)
– крилаті ракети ‒ 749
– кораблі/катери ‒ 17
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 889 (+12 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 190
Додамо, що напередодні, 17 січня, українські військовослужбовці збили російський Су-25. Орієнтовно один такий штурмовик коштує $11 млн.
- Через незначну кількість колаборантів, загарбники змушені завозити чиновників з РФ для виконання управлінських функцій окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях.