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«Вулвергемптон» – «Манчестер Юнайтед»: де дивитися онлайн-трансляцію матчу АПЛ

У неділю, 29 серпня, відбудеться матч третього туру англійської Прем'єр-ліги. На полі зустрінуться “Вулвергемптон” та “Манчестер Юнайтед”.

Неділя, 29 серпня 2021, 17:57

#Букви повідомляють, де та коли дивитися трансляцію матчу.

Коли: неділя, 29 серпня, 18:30 за Києвом

Де: стадіон Molineux Stadium, Англія

Арбітр: Майк Дін (Англія)

Де дивитися трансляцію: Setanta Sports Ukraine

Орієнтовні склади

Вулвергемптон“: Са – Кілман, Коаді, Саїсс – Гувер, Невеш, Моутіньо, Марсал – Трінкау, Хіменес, Траоре

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Ван-Біссака, Варан, Магуайр, Шоу – Фред, Погба, Санчо, Фернандеш, Лінгард – Грінвуд

Про суперників

“МЮ” не програє в останніх 27 виїзних матчах в АПЛ. “Вулвергемптон” програв в останніх 5 поєдинках в АПЛ.

“Вовки” поступилися із різницею в 1 гол в останніх 4 матчах чемпіонату Англії, водночас “Юнайтед” не програє в 6 останніх зустрічах із “Вулвз” в усіх змаганнях.

В усіх турнірах команди зустрічалися між собою 107 разів – 51 перемога “МЮ”, 36 вікторій “Вулвз” та 20 паритетів.

  • У четвер, 26 серпня, в турецькому Стамбулі відбулося жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів. Які команди будуть суперниками, з’ясували й київське “Динамо” та донецький “Шахтар”.
Теги: Вулвергемптон, матч з футболу, Манчестер Юнайтед

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