«Вулвергемптон» – «Манчестер Юнайтед»: де дивитися онлайн-трансляцію матчу АПЛ

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Коли: неділя, 29 серпня, 18:30 за Києвом
Де: стадіон Molineux Stadium, Англія
Арбітр: Майк Дін (Англія)
Де дивитися трансляцію: Setanta Sports Ukraine
Орієнтовні склади
“Вулвергемптон“: Са – Кілман, Коаді, Саїсс – Гувер, Невеш, Моутіньо, Марсал – Трінкау, Хіменес, Траоре
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Ван-Біссака, Варан, Магуайр, Шоу – Фред, Погба, Санчо, Фернандеш, Лінгард – Грінвуд
Про суперників
“МЮ” не програє в останніх 27 виїзних матчах в АПЛ. “Вулвергемптон” програв в останніх 5 поєдинках в АПЛ.
“Вовки” поступилися із різницею в 1 гол в останніх 4 матчах чемпіонату Англії, водночас “Юнайтед” не програє в 6 останніх зустрічах із “Вулвз” в усіх змаганнях.
В усіх турнірах команди зустрічалися між собою 107 разів – 51 перемога “МЮ”, 36 вікторій “Вулвз” та 20 паритетів.
- У четвер, 26 серпня, в турецькому Стамбулі відбулося жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів. Які команди будуть суперниками, з’ясували й київське “Динамо” та донецький “Шахтар”.