Про це повідомляють #Букви.
32 команди, які пройшли до цієї стадії, були поділені на вісім груп, у кожній по чотири клуби.
Результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів:
- Група A: “Манчестер Сіті” (Англія), ПСЖ (Франція), “Лейпциг” (Німеччина), “Брюгге” (Бельгія)
- Група B: “Атлетико” (Іспанія), “Ліверпуль” (Англія), “Порту” (Португалія), “Мілан” (Італія)
- Група C: “Спортинг” (Португалія), “Боруссія” Дортмунд (Німеччина), “Аякс” (Нідерланди), “Бешикташ” (Туреччина)
- Група D: “Інтер” (Італія), “Реал” (Іспанія), “Шахтар” (Україна), “Шериф” (Молдова)
- Група E: “Баварія” (Німеччина), “Барселона” (Іспанія), “Бенфіка” (Португалія), “Динамо” (Україна)
- Група F: “Вільярреал” (Іспанія), “Манчестер Юнайтед” (Англія), “Аталанта” (Італія), “Янг Бойз” (Швейцарія)
- Група G: “Лілль” (Франція), “Севілья” (Іспанія), “Зальцбург” (Австрія), “Вольфсбург” (Німеччина)
- Група H: “Челсі” (Англія), “Ювентус” (Італія), “Зєніт” (Росія), “Мальме” (Швеція)
Ліга чемпіонів 2021/22: календар матчів групового етапу
Тур №1 – 14-15 вересня
Тур №2 – 28-29 вересня
Тур №3 – 19-20 жовтня
Тур №4 – 2-3 листопада
Тур №5 – 23-24 листопада
Тур №6 – 7-8 грудня
- У четвер, 26 серпня, український професійний футбольний клуб із Луганська “Зоря” проведе матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи проти австрійського “Рапіда”. #Букви розповідали, де та коли дивитися трансляцію.