У четвер, 26 серпня, в турецькому Стамбулі відбулося жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів. Які команди будуть суперниками, з'ясували й київське “Динамо” та донецький “Шахтар”.

Про це повідомляють #Букви.

32 команди, які пройшли до цієї стадії, були поділені на вісім груп, у кожній по чотири клуби.

Результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів:

Група A : “Манчестер Сіті” (Англія), ПСЖ (Франція), “Лейпциг” (Німеччина), “Брюгге” (Бельгія)

Група B : “Атлетико” (Іспанія), “Ліверпуль” (Англія), “Порту” (Португалія), “Мілан” (Італія)

Група C : “Спортинг” (Португалія), “Боруссія” Дортмунд (Німеччина), “Аякс” (Нідерланди), “Бешикташ” (Туреччина)

Група D: “Інтер” (Італія), “Реал” (Іспанія), “Шахтар” (Україна), “Шериф” (Молдова)

Група E: “Баварія” (Німеччина), “Барселона” (Іспанія), “Бенфіка” (Португалія), “Динамо” (Україна)

Група F : “Вільярреал” (Іспанія), “Манчестер Юнайтед” (Англія), “Аталанта” (Італія), “Янг Бойз” (Швейцарія)

Група G : “Лілль” (Франція), “Севілья” (Іспанія), “Зальцбург” (Австрія), “Вольфсбург” (Німеччина)

Група H: “Челсі” (Англія), “Ювентус” (Італія), “Зєніт” (Росія), “Мальме” (Швеція)

Ліга чемпіонів 2021/22: календар матчів групового етапу

Тур №1 – 14-15 вересня

Тур №2 – 28-29 вересня

Тур №3 – 19-20 жовтня

Тур №4 – 2-3 листопада

Тур №5 – 23-24 листопада

Тур №6 – 7-8 грудня