Про це повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що в результаті аварії одну з центральних вулиць столиці залило гарячою водою та жовтим мулом. На місці подій працюють комунальники.
“Київтеплоенерго” повідомляє, що вже розпочато ремонтні роботи з метою усунення наслідків аварії. На час їх проведення послугу з гарячого водопостачання тимчасово призупинено для 4 будинків.
Трубопровід, де стався прорив, прокладено 70 років тому – у 1951 році.
- Раніше у Києві на проїжджій частині біля Верховної Ради провалився асфальт. Це сталося в результаті аварії на інженерних мережах.