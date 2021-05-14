У п’ятницю, 14 травня, на вулиці Пушкінській поруч з будинком №22 стався прорив труби та провал асфальту.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що в результаті аварії одну з центральних вулиць столиці залило гарячою водою та жовтим мулом. На місці подій працюють комунальники.

“Київтеплоенерго” повідомляє, що вже розпочато ремонтні роботи з метою усунення наслідків аварії. На час їх проведення послугу з гарячого водопостачання тимчасово призупинено для 4 будинків.

Трубопровід, де стався прорив, прокладено 70 років тому – у 1951 році.