Сьогодні, 5 грудня, у всьому світі відзначають День волонтера, або Міжнародний день добровольців в ім'я економічного та соціального розвитку.

Про це повідомляють #Букви.

Свято було засновано у 1985 році з ініціативи Генасамблеї ООН. В Україні ж його офіційно визнали 10 грудня 2003 р. постановою Кабінету Міністрів.

Попри те, що волонтерський рух розпочався у нашій країні у 90-х роках, найбільшого масштабу набув з Революції Гідності та початку військової агресії Росії проти України. Після 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала неспровоковану та криваву повномасштабну війну проти України, волонтерам знову довелося мобілізувати свої сили, аби забезпечити мільйони людей – від вимушено переміщених осіб до бійців ЗСУ. Від їжі, одягу до техніки – наші військові все ще потребують допомоги волонтерів, і з початком зими навантаження лише зросло. Символічно, що Україна – єдина країна у світі, в якій Міжнародний день волонтерів у День збройних сил, що відзначається 6 грудня.

Війна мобілізувала волонтерські зоозахисні організації. Тварини також страждають від російського вторгнення: багато лишилися без домівок, їх зоопарки та притулки перебувають у зоні бойових дій, що становить загрозу як самим братам нашим меншим, так і тим, хто ними опікується.

Не забуваймо про волонтерів з усього світу, які також стали на захист нашої держави та громадян, приймаючи тих, хто рятувався від війни, передаючи тони гуманітарної допомоги, грошей і устаткування для ЗСУ, лікуючи поранених і навчаючи військових.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українських волонтерів зі святом. Він наголосив, що волонтери та військові – це нерозривний зв’язок, і сила української нації у їхній єдності:

“Ви завжди поруч. Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку. Волонтери і військові — це нерозривний, фактично родинний, зв’язок. У нашій єдності — сила й незламність української нації. Уклінно дякую вам, дорогі волонтери, за допомогу війську! Стійкість нашої оборони, звільнені міста і села, відносний, але все ж таки мир на більшій частині держави — це спільна заслуга. І наша Перемога теж буде спільною! З Міжнародним Днем волонтера!”