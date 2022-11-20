У Казахстані оголосили дані трьох опитувань у виборчих дільниць, за підсумками яких переможцем виборів вважається Касим-Жомарт Токаєв, який нині обіймає посаду президента.

Про це інформує казахська служба “Радіо Свободи”.

За даними першого екзит-полу – від міжнародного інституту регіональних досліджень “Відкрите суспільство”, Токаєв набрав 82,45 відсотка голосів, графа “проти всіх” – 5,2 відсотка голосів. Інститут громадської політики правлячої партії “Аманат” повідомив, що в чинного президента Казахстану 85,42 відсотка, “проти всіх” набрало 3,04 відсотка. Згідно з результатами третього екзит-полу від інституту комплексних соціальних досліджень “СОЦІС-А”, Токаєв має 82,02 відсотка, “проти всіх” – 4,22%.

В сьогоднішньому голосуванні взяла участь 8 299 501 особа. Найвищу явку зафіксовано в області Жетису – 81,42%. Найнижча явка в Алмати – 28,72%.

Вибори президента в Казахстані проходили на тлі скарг незалежних спостерігачів на порушення виборчого процесу та затримання активістів, які проводили акції протесту проти голосування, вважаючи його несправедливим.