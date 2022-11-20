Про це інформує казахська служба “Радіо Свободи”.
За даними першого екзит-полу – від міжнародного інституту регіональних досліджень “Відкрите суспільство”, Токаєв набрав 82,45 відсотка голосів, графа “проти всіх” – 5,2 відсотка голосів. Інститут громадської політики правлячої партії “Аманат” повідомив, що в чинного президента Казахстану 85,42 відсотка, “проти всіх” набрало 3,04 відсотка. Згідно з результатами третього екзит-полу від інституту комплексних соціальних досліджень “СОЦІС-А”, Токаєв має 82,02 відсотка, “проти всіх” – 4,22%.
В сьогоднішньому голосуванні взяла участь 8 299 501 особа. Найвищу явку зафіксовано в області Жетису – 81,42%. Найнижча явка в Алмати – 28,72%.
Вибори президента в Казахстані проходили на тлі скарг незалежних спостерігачів на порушення виборчого процесу та затримання активістів, які проводили акції протесту проти голосування, вважаючи його несправедливим.
- Казахстан продовжує дистанціюватись від РФ на тлі повномасштабної війни в Україні. Цього разу країна вирішила вийти зі спільного проєкту із забезпечення кібербезпеки. Казахський оператор “Транстелеком” відмовився від подальшої співпраці з колишньою структурою Сбєрбанку, компанією “Безпечна інформаційна зона”.
- Влада Казахстану відхилила вимогу Росії вислати посла України через коментарі про вбивства росіян, дорікнувши Москві в неналежному тоні у відносинах між “рівними стратегічними партнерами”.