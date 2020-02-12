Про це повідомили в прес-службі ЦВК.

“Комісія внесла зміни до своєї постанови від 29 листопада 2018 року № 234 “Про Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів”. Зокрема, змінами передбачено, що у рік проведення чергових місцевих виборів перші місцеві вибори призначаються на дату чергових місцевих виборів”, — йдеться в повідомленні.

Таке рішення ЦВК пояснила тим, що “в разі призначення перших виборів на останню неділю квітня, термін повноважень депутатів, які були обрані на них, тривав би фактично лише кілька місяців”, а їх організація обійшлася б державі в 35,3 млн гривень.

Також ЦВК акцентує на низькій активності й зацікавленості громадян в участі у виборах в ОТГ напередодні чергових місцевих виборів.

Крім цього, вибори в квітні були б недоцільними й з тієї причини, що перехід ОТГ на прямі відносини з державним бюджетом для отримання додаткового ресурсу відбувається лише з початком нового бюджетного періоду.