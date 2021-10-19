Озброєна банда, яка викрала 17 американських християнських місіонерів та членів їхніх сімей у столиці Гаїті Порт-о-Пренсі, вимагає викуп.

Про це повідомляє американська газета Wall Street Journal з посиланням на гаїтянського чиновника.

Зазначається, що над звільненням викрадених людей працюють ФБР та гаїтянська поліція.

“Гаїтянська банда, яка викрала групу місіонерів зі США і Канади, просить по одному мільйону доларів за звільнення кожного з них, загалом 17 мільйонів доларів”, – повідомив неназваний чиновник.

Міністр юстиції Гаїті Ліст Кітель запевнив, що ФБР та гаїтянська поліція підтримують контакт з викрадачами. Вони домовляються про звільнення місіонерів, однак переговори можуть затягнутися.

“Ми намагаємося звільнити їх, не плативши викуп”, – сказав Кітель.

За його словами, викрадених місіонерів утримують у будинку, розташованому поруч з Круа-де-Буке (передмістя столиці Гаїті Порт-о-Пренс).

За даними Центру аналізу та досліджень в області прав людини, який базується в Порт-о-Пренсі, за перші три квартали 2021 року було зареєстровано понад 600 викрадень у порівнянні з 231 за аналогічний період минулого року.

Після вбивства президента Жовенеля Моїза в липні та землетрусу в серпні, в результаті якого загинуло понад 2000 осіб, в Гаїті – найбіднішій країні Північної та Південної Америки – різко зросло насильство.