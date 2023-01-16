Росіяни за час повномасштабного вторгнення викрали в Україні десятки тисяч предметів мистецтва, серед яких є артефакти віком кілька тисяч років. Міжнародні експерти зазначили, що подібна крадіжка є найбільшою з часів Другої світової війни, коли нацисти пограбували Європу.

Про це повідомило The New York Times.

У статті йдеться, що росіяни хочуть позбавити Україну її культурної спадщини. Українські слідчі ще продовжують рахувати втрати, тому кількість викрадених речей, ймовірно, зростатиме. На думку експертів, масові пограбування навряд чи є випадками неналежної поведінки кількох військовослужбовців або навіть бажанням отримати швидкий прибуток на чорному ринку.

“Це не те що один солдат кладе срібну чашу у свій рюкзак… Це набагато, набагато більший масштаб”, — підкреслив Джеймс Реткліфф, головний радник The Art Loss Register – лондонської організації, яка займається пошуком викраденого мистецтва.

У Херсоні росіяни викрали понад 15 тисяч предметів образотворчого мистецтва та унікальних артефактів. Ще війська РФ пограбували або пошкодили понад 30 музеїв, зокрема кілька в Херсоні, в Маріуполі та Мелітополі.

На сьогодні група українських юристів і мистецтвознавців збирає докази для майбутнього переслідування культурних злочинів. Вони складають списки зниклих предметів та аналізують музейні записи. Ще проводиться робота з ідентифікації потенційних свідків і місцевих колабораціоністів, які могли допомогти росіянам.

Представники України співпрацюють із міжнародними мистецькими організаціями, зокрема The Art Loss Register, щоб відстежити пограбоване.