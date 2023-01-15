Про це повідомляє Spiegel.
У концерні зазначили, що мають 22 машини Leopard 2 і 88 машин старої моделі Leopard 1. Ремонт важкої техніки, яку вивели з експлуатації, займає “майже рік”.
“Навіть якщо завтра буде прийнято рішення про те, що ми можемо відправити наші танки Leopard до Києва, доставлення відбудеться в районі початку наступного року”, — сказав генеральний директор компанії Армін Паппергер.
Він зауважив, що танки доведеться не тільки перефарбувати, але й переобладнати для використання у бойових діях.
“Вони будуть повністю розібрані, а потім знову зібрані”, — підкреслив він. “Rheinmetall не міг відремонтувати танки без замовлення, оскільки витрати становлять кілька сотень мільйонів євро. Rheinmetall не може фінансувати це заздалегідь”.