Rheinmetall, німецький збройовий концерн, заявив, що не зможе надати Україні танки раніше 2024 року. Компанія не зможе навіть за умови, якщо уряд Німеччини схвалить рішення про їхню передачу вже завтра.

Про це повідомляє Spiegel.

У концерні зазначили, що мають 22 машини Leopard 2 і 88 машин старої моделі Leopard 1. Ремонт важкої техніки, яку вивели з експлуатації, займає “майже рік”.

“Навіть якщо завтра буде прийнято рішення про те, що ми можемо відправити наші танки Leopard до Києва, доставлення відбудеться в районі початку наступного року”, — сказав генеральний директор компанії Армін Паппергер.

Він зауважив, що танки доведеться не тільки перефарбувати, але й переобладнати для використання у бойових діях.

“Вони будуть повністю розібрані, а потім знову зібрані”, — підкреслив він. “Rheinmetall не міг відремонтувати танки без замовлення, оскільки витрати становлять кілька сотень мільйонів євро. Rheinmetall не може фінансувати це заздалегідь”.