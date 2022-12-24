У ніч на 24 грудня російські окупаційні війська знову обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Під ворожим вогнем опинились три громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, цієї ночі окупанти випустили понад 60 снарядів по Нікопольщині.

Вогонь росіяни вели з РСЗВ “Град” та “Ураган”, а також з важкої артилерії. Загалом було обстріляно три громади області – Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську.

За попередніми даними серед мешканців громад ніхто не постраждав.

Однак у Марганці ворожими обстрілами пошкоджено гаражі та автомобілі промислового підприємства, а також майно садового товариства.

В інших громадах побиті лінії електропередач. Наслідки ударів ще уточнюються.