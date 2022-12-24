Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, цієї ночі окупанти випустили понад 60 снарядів по Нікопольщині.
Вогонь росіяни вели з РСЗВ “Град” та “Ураган”, а також з важкої артилерії. Загалом було обстріляно три громади області – Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську.
За попередніми даними серед мешканців громад ніхто не постраждав.
Однак у Марганці ворожими обстрілами пошкоджено гаражі та автомобілі промислового підприємства, а також майно садового товариства.
В інших громадах побиті лінії електропередач. Наслідки ударів ще уточнюються.
- У ніч на 23 грудня війська РФ обстріляли Дніпропетровську область. Укотре під ворожим вогнем опинився Нікопольський район регіону.