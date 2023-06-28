Генерал Сергій Суровікін, заступник командувача військовими операціями Росії в Україні, заздалегідь знав про те, що ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин планує повстання проти Міноборони РФ.

Джерело: The New York Times

Офіційні особи заявили, що вони намагаються дізнатися, чи генерал Сергій Суровікін, колишній головнокомандувач угрупування військ у вторгненні Росії в Україну, допомагав планувати заколот Пригожина.

Американські офіційні особи також заявили, що є ознаки того, що інші російські генерали також могли підтримати спробу Пригожина силою змінити керівництво Міноборони РФ. Офіційні особи США заявили, що Пригожин не розпочав би свого повстання, якби не вірив, що інші, хто займає владу, прийдуть йому на допомогу.

Тепер Путін має вирішити чи вірить він, що генерал Суровікін допомагав Пригожину, і якою має бути його відповідь.

Наразі, кажуть аналітики, Путін, схоже, має намір пов’язати заколот виключно з Пригожиним.

“Путін не бажає змінювати людей”, — сказав російський журналіст Олександр Баунов. “Але якщо секретна служба покладе файли на стіл Путіна і якщо деякі файли будуть причетні до Суровікіна, це може змінитися”.

Високопоставлені американські чиновники припускають, що альянс між генералом Суровікіним і Пригожиним може пояснити, чому Пригожин досі живий.

Американські офіційні особи зацікавлені в оприлюдненні інформації, яка підриває авторитет генерала Суровікіна, якого вони вважають більш компетентним і безжальним, ніж інші члени командування. Його усунення, безсумнівно, принесе користь Україні.