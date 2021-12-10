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Високий суд Лондона дозволив екстрадувати Джуліана Асанжа до США

Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа екстрадують із Великобританії до США, де йому може загрожувати до 175 років ув'язнення. Таке рішення ухвалив Високий суд Лондона 10 грудня.

П’ятниця, 10 грудня 2021, 16:30

Про це повідомляє  міжнародне інформаційне агенство BBC

Екстрадиції Джуліана Ассанжа вимагали США – американська прокуратура воліє притягнути його до суду через крадіжку та розкриття секретної інформації, оприлюдненої на сайті WikiLeaks 2006 року. 

Американська сторона запевнила: у разі екстрадиції Ассанж “не утримуватиметься в екстремальних та ізольованих умовах”, а також буде надана згода на те, щоб він відбував будь-який термін на батьківщині – в Австралії. 

З 2012 року Ассанж перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, аби  уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення в сексуальних злочинах, які він завжди заперечував і які згодом відкинули. 11 квітня 2019 року Ассанжа заарештували у посольстві. Це сталося після того, як Еквадор відмовив Ассанжу в наданні притулку, а президент Ленін Морено позбавив його еквадорського громадянства, звинувативши у спробах дестабілізувати уряд.

У травні 2019 року Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він перебуває у в’язниці Бельмарш у Лондоні. США домагаються його екстрадиції.

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявляли, що не видадуть Джуліана Ассанжа до країни, де є смертна кара.

Теги: Високий суд, Джуліан Ассанж, екстрадиція, США, Wikileaks

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