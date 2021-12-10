Високий суд Лондона дозволив екстрадувати Джуліана Асанжа до США

З 2012 року Ассанж перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, аби уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення в сексуальних злочинах, які він завжди заперечував і які згодом відкинули. 11 квітня 2019 року Ассанжа заарештували у посольстві. Це сталося після того, як Еквадор відмовив Ассанжу в наданні притулку, а президент Ленін Морено позбавив його еквадорського громадянства, звинувативши у спробах дестабілізувати уряд.

У травні 2019 року Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він перебуває у в’язниці Бельмарш у Лондоні. США домагаються його екстрадиції.

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявляли, що не видадуть Джуліана Ассанжа до країни, де є смертна кара.