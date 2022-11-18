За даними британських розвідників, частину російських військ, які були виведені з правого берега Херсонщини, РФ перекине на Донеччину, зокрема для посилення наступу в районі Бахмута.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Розвідники зауважили, що після відступу з Херсона російські війська, перш за все, приділяють увагу переобладнанню, реорганізації та підготовці оборони на більшій часині тимчасово окупованих територій України.

Виведені підрозділи збудували нові траншейні системи поблизу тимчасово окупованого Криму, а також поблизу ріки Сіверський Донець між Луганської та Донецькою областями.

Деякі з цих місць розташовані на відстані менш як 60 км від лінії фронту, що, ймовірно, свідчить про те, що росіяни готуються до нових масштабних проривів українських воїнів.

“Ймовірно, Росія намагатиметься перекинути часину сил, виведених з Херсона, для посилення та розширення свого наступу у районі Бахмута в Донецькій області”, – резюмували британські розвідники.