Під час ліквідації пожежі в квартирі, вогнеборці столиці евакуювали з палаючого будинку двох жінок, а також врятували кота.

Про це повідомляє пресслужба МВС України в Facebook.

“Цей погляд, вартий тисячі слів. Київ. Пожежа в квартирі. Пожежники евакуювали двох господарів квартири. Але за 15 хвилин ліквідували загоряння. Рятувальники знайшли в задимленому приміщенні кота. Довелося трохи реанімувати тварину. Спасибі за ще одну врятовану душу”, – йдеться в повідомленні.

Головне управління ДСНС України в Києві на своїй сторінці в Facebook опублікувало відео порятунку кота.

“В черговий раз столичні рятувальники виявили небайдужість до домашніх тварин, які також, як і люди, є потерпілими, коли в приміщеннях виникають пожежі. На цей раз пожежні Деснянський РУ ГУ ДСНС врятували кота з палаючої квартири. Зараз з ним все добре – передали господарям “, – йдеться в повідомленні.

Порятунок кота із палаючої квартири В черговий раз столичні рятувальники проявили небайдужість до домашніх тварин, які також, як і люди, являються потерпілими, коли у помешканнях виникають пожежі. Цього разу вогнеборці Деснянське РУ ГУ ДСНС врятували кота із палаючої квартири. Наразі з ним все добре – передали господарям Опубліковано Головне управління ДСНС України у м.Києві Четвер, 30 квітня 2020 р.