Фото опубликовал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В четверг, 30 апреля, сотрудники Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, которые были задействованы в ликвидации лесных пожаров вблизи Зоны отчуждения в районе Чернобыльской АЭС, вернулись домой.

Пожарных встречали их родные и близкие.

Напомним, что 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в Зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Ликвидация пожаров продолжалась около 2 недель. 13 апреля в районе пожара пошел долгожданный дождь. 14 апреля сообщалось, что в Зоне отчуждения не было открытого огня, наблюдалось незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами. К обеду того же дня было обнаружено два новых очага возгорания.