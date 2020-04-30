Фото опубликовал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
В четверг, 30 апреля, сотрудники Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, которые были задействованы в ликвидации лесных пожаров вблизи Зоны отчуждения в районе Чернобыльской АЭС, вернулись домой.
Пожарных встречали их родные и близкие.
Напомним, что 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в Зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
Ликвидация пожаров продолжалась около 2 недель. 13 апреля в районе пожара пошел долгожданный дождь. 14 апреля сообщалось, что в Зоне отчуждения не было открытого огня, наблюдалось незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами. К обеду того же дня было обнаружено два новых очага возгорания.
- 28 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения локализовали последние два очага пожара.
- В результате лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения пострадало около 5% территории биосферного заповедника.