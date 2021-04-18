Covid-19 Україна

оновлено 19.04.2021 о 01:02

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WhatsApp обмежить функції для користувачів, які не приймуть нові правила конфіденційності

Розробники месенджера WhatsApp повідомили, що через місяць, щоб прийняти нові правила конфіденційності або відмовитися від них.

Неділя, 18 квітня 2021, 07:59

Про це повідомляється на сайті компанії.

Так, користувачам, які відмовляться прийняти оновлені правила, серйозно обмежать функціональність акаунтів.

Зокрема, відключать можливість читати й відправляти повідомлення, можна буде тільки отримувати дзвінки та повідомлення.

“Щоб у вас було достатньо часу для ознайомлення зі змінами в зручному для вас темпі, ми продовжили термін їхнє прийняття до 15 травня. Якщо до цього часу ви їх не приймете, WhatsApp не виделить ваш обліковий запис. Однак його функціональність обмежена до прийняття змін. Протягом короткого проміжку часу ви зможете отримувати дзвінки та повідомлення, але не зможете читати й відправляти повідомлення”, – йдеться у повідомленні розробників.

Користувачам, які відмовляться від нових правил, пропонують до 15 травня експортувати історію чатів і звіт про акаунт на платформах Android і iOS. Ви можете видалити обліковий запис WhatsApp, але розробники попереджають, що це незворотний процес.

“Резервні копії та вся історія ваших повідомлень будуть видалені, і ви покинете всі групи WhatsApp, в яких перебуваєте”, – повідомили в компанії.

Зазначимо, що нові правила використання WhatsApp передбачають можливість того, що сервіс буде обмінюватися даними користувачів з Facebook, що є власником месенджера.

  • 15 січня застосунок для обміну повідомленням Signal, що почав набирати популярності на тлі неоднозначних новин про WhatsApp, не впорався з напливом нових клієнтів.
  • У лютому стало відомо, що WhatsApp вирішив попри хвилю невдоволення з боку користувачів оновити політику конфіденційності, що передбачає передавання особистих даних у Facebook.
Теги: політика конфіденційності, Facebook, WhatsApp

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