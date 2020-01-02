Месенджер WhatsApp припине роботу на смартфонах зі старими версіями операційних систем iOS і Android до 1 лютого 2020 року.

Про це повідомляється на сторінці підтримки сайту програми.

Як зазначається, месенджер підтримуватиметься на пристроях Android з версією 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) і вище, а також на iOS 9 і на новіших версіях.

Якщо ж операційна система нижче заявлених вимог, то користувачі з 1 лютого 2020 року не зможуть реєструватися в додатку і використовувати наявні облікові записи для входу в WhatsApp. Однак розробники не виключають, що припинення роботи месенджера можливо в будь-який час.

“Ми більше не займаємося активною розробкою цих операційних систем, деякі функції можуть перестати функціонувати в будь-який час”, – йдеться на сайті.