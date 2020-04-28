Про це повідомляє британське видання Independent.

Уточнюється, що на початку травня лоукостер планує відновити польоти з Лондона до португальського Лісабона, угорського Будапешта, словацької Братислави та сербського Белграда.

За словами заступника генерального директора авіакомпанії, також планується здійснення рейсів зі столиці Австрії Відня до іспанської Валенсії та італійського Мілана. В цілому в компанії планують вже найближчим часом відновити польоти приблизно за 20 напрямками.

При цьому в Wizz Air наголошують, що будуть дотримуватися необхідних заходів фізичного дистанціювання на борту літаків, а також проводити дезінфекцію.

“Пасажири повинні будуть реєструватися на рейс онлайн, як і оплачувати додатковий багаж, щоб скоротити взаємодії в аеропорту. Протягом польоту екіпаж буде змушений носити маски та рукавички”, – розповів заступник гендиректора авіакомпанії.