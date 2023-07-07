За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Офіційно про це буде повідомлено вже сьогодні, 7 липня.

Джерело: The Washington Post

Американський президент схвалив надання Україні касетних боєприпасів США. Про вилучення зброї з запасів Пентагону має бути оголошено вже сьогодні.

Цей крок, який передбачає обхід законодавства США, що забороняє виробництво, використання або передачу касетних боєприпасів, відбувається на тлі занепокоєння з приводу затримки контрнаступу України проти російських військ, що закріпилися, і скорочення західних запасів звичайної артилерії.

Ухвалення рішення щодо касетних боєприпасів відбулось після кількох місяців внутрішніх дискусій, оскільки це озброєння заборонено до використання у більшості країн світу.

Касетні боєприпаси вибухають в повітрі над ціллю, випускаючи від десятків до сотень менших суббоєприпасів на великій території.

Понад 120 країн приєдналися до конвенції, яка забороняє їх використання як негуманне та невибіркове, значною мірою через високий рівень несправностей, які засмічують ландшафт суббоєприпасами, що не вибухнули, що загрожує як дружнім військам, так і цивільним особам, часто протягом десятиліть після закінчення конфлікту.

Однак Сполучені Штати, Україна та Росія, яка, як стверджується, широко використовувала їх в Україні, не є сторонами конвенції. Вісім із 31 члена НАТО, включаючи Сполучені Штати, не ратифікували конвенцію.

Основна зброя, яка розглядається для надання Україні – артилерійський снаряд M864, вперше виготовлений у 1987 році. Його вистрілюють зі 155-мм гаубиць, наданих Україні Сполученими Штатами та іншими західними країнами.

У своїй останній загальнодоступній оцінці, проведеній понад 20 років тому, Пентагон оцінив, що 6% цих снарядів “несправні”. Тобто, принаймні 4 з 72 суббоєприпасів, які несе кожен снаряд, будуть нерозірваними.

Зараз Пентагон заявляє, що має нові оцінки, засновані на тестуванні недавнього 2020 року, з показником несправності не вище 2,35%.

Хоча Сполучені Штати використовували касетні боєприпаси в кожній великій війні, починаючи з Кореї, вважається, що нові боєприпаси не вироблялися роками. Але за підрахунками Human Rights Watch, взятими зі звітів Пентагона, на військових запасах залишається 4,7 мільйона касетних снарядів, ракет, ракет і бомб, що містять понад 500 мільйонів суббоєприпасів або бомб.

Сполучені Штати та інші західні донори відправили в Україну мільйони не касетних гаубичних снарядів, але їх запаси закінчуються, а виробництво не встигає за попитом.

Цього “недостатньо”, — сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

“Росіяни використовують в три-чотири рази більше артилерійських снарядів різного калібру, ніж ми. І ми повинні економити, тому що ми не можемо так інтенсивно обстрілювати”, – додав він.

“Оскільки ці снаряди ефективні, — сказав Резніков про касетні боєприпаси, — вони дозволять нам компенсувати цю різницю. Росіяни «використовують їх проти нас, тому для нашої самооборони ми маємо повне право використовувати такі ж боєприпаси”.

Він додав, що використовувати касетні боєприпаси українські воїни будуть виключно на полях, аби не завдати шкоди мирному населенню.

Збройні сили США давно вважають касетні боєприпаси корисною зброєю на полі бою.

Цю позицію було підтверджено під час березневих свідчень перед Комітетом Палати представників у справах збройних сил генерала армії Крістофера Каволі, голови Європейського командування США та Верховного головнокомандувача НАТО.

“Ми називаємо це подвійним призначенням, тому що воно випускає бомби, деякі з яких є протипіхотними осколковими гранатами, а деякі — кумулятивними зарядами, які атакують транспортні засоби зверху. Це дуже ефективна зброя”, — сказав Каволі.

Проте армійська артилерійська доктрина попереджає, що суббоєприпаси DPICM можуть становити значний ризик для дружнього персоналу та техніки.

На додаток до ризику того, що цивільні особи підберуть нерозірвані залишки після бою, вони також можуть становити більш безпосередню небезпеку для сил, які їх розгортають.

“Безумовно, є багато тактичних ризиків у застосуванні цих типів боєприпасів. Це обмежує вашу здатність маневрувати швидко, тому що вам потрібно знищити купу нерозірваних боєприпасів або боєприпасів, що не вибухнули. Це сповільнить вас, це обмежить способи використання успіху”, – сказав колишній офіцер артилерії армії США, який говорив на умовах анонімності.

Історія США щодо інцидентів, які вважаються “дружнім вогнем”, викликає занепокоєння: кілька військовослужбовців США були вбиті під час і після війни в Перській затоці від боєприпасів, що не розірвалися, згідно зі звітом Урядового відділу звітності за 1993 рік.

“Хтось у Пентагоні знає фактичний рівень втрати, – сказав колишній офіцер, – і я сподіваюся, що це буде чесно й точно повідомлено будь-якому українському підрозділу, який отримує такі типи боєприпасів”.