Джерело: Олексій Резніков/Twitter

Очільник українського оборонного відомства назвав розмову з колегою “продуктивною”.

Під час розмови глави відомств обговорили ситуацію на передовій та подальші кроки контрнаступальної операції, а також інші актуальні питання.

Окрім цього, міністри обговорили нові проєкти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів. Резніков закликав слідкувати за “хорошими новинами”.

Had a productive 📞 conversation with my colleague, @SecDef Lloyd J. Austin III.

We discussed the current situation on the front lines and further steps of the counteroffensive operation, as well as other urgent issues.

We synchronized our watches before the next meeting of the… pic.twitter.com/hJnhiwWyvi

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 6, 2023