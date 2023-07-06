6 липня міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Сторони зокрема обговорили потреби української армії на фронті.

Джерело: Олексій Резніков/Twitter

Очільник українського оборонного відомства назвав розмову з колегою “продуктивною”.

Під час розмови глави відомств обговорили ситуацію на передовій та подальші кроки контрнаступальної операції, а також інші актуальні питання.

Ми звірили годинники перед наступним засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке відбудеться незабаром після Вільнюського саміту НАТО”, – зазначив український міністр.

Окрім цього, міністри обговорили нові проєкти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів. Резніков закликав слідкувати за “хорошими новинами”.

Had a productive 📞 conversation with my colleague, @SecDef Lloyd J. Austin III.

We discussed the current situation on the front lines and further steps of the counteroffensive operation, as well as other urgent issues.

We synchronized our watches before the next meeting of the… pic.twitter.com/hJnhiwWyvi — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 6, 2023

Зауважимо, 6 липня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Сторони обговорили актуальні потреби Збройних Сил в озброєнні та боєприпасах задля продовження визволення української території від російських окупантів.

Очікується, що Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні 7 липня, який вперше міститиме касетні боєприпаси, повідомили представники оборони.