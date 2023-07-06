Джерело: Олексій Резніков/Twitter

Очільник українського оборонного відомства назвав розмову з колегою “продуктивною”.

Під час розмови глави відомств обговорили ситуацію на передовій та подальші кроки контрнаступальної операції, а також інші актуальні питання.

Ми звірили годинники перед наступним засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке відбудеться незабаром після Вільнюського саміту НАТО”, – зазначив український міністр.

Окрім цього, міністри обговорили нові проєкти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів. Резніков закликав слідкувати за “хорошими новинами”.

Зауважимо, 6 липня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Сторони обговорили актуальні потреби Збройних Сил в озброєнні та боєприпасах задля продовження визволення української території від російських окупантів.

Очікується, що Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні 7 липня, який вперше міститиме касетні боєприпаси, повідомили представники оборони.

  • 26 червня в уряді Данії повідомили про початок тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Передбачається, що термін навчання триватиме шість-вісім місяців.
  • 3 липня президент Володимир Зеленський провів “тривалу та плідну” телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
  • 3 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з французькою колегою Катрін Колонною, обговорили питання вступу України до Північноатлантичного альянсу.
  • Адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати союзників по НАТО, аби Україну прийняли до Альянсу. Американський лідер разом з командою перебувають в розпалі переговорів щодо термінів.