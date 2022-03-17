Про це повідомляється у MarketWatch.

“У цю країну нічого не потрапляє”, – сказав Хейсс, маючи на увазі поставки компанії до Росії.

За словами Хейса, Xerox, у якій працюють люди як в Росії, так і в Україні, має окремі юридичні особи в обох країнах. Він не приносить значних доходів в жодній із країн і стежить за тим, щоб вона відповідала наявним санкціям.

Хайс сказав, що усвідомлює загрозу потенційного арешту активів російським урядом.

У неділю видання The Wall Street Journal повідомило, що кілька західних компаній відвідали російські прокурори з погрозами арешту їх активів.