У додатку YouTube для Android та iOS з'явиться нова функція. Користувачі будуть отримувати повідомлення з нагадуванням про те, що час йти спати.

Про це повідомили в блозі компанії.

Протягом останніх двох років YouTube запустив декілька функцій, які дозволяють користувачам проконтролювати, скільки часу вони витрачають на перегляд відео, і, за бажання, відкоригувати це.

Наприклад, можна включити нагадування про те, що необхідно відірватися від перегляду відео. Також є можливість отримувати повідомлення про нові відео тільки в певний проміжок часу, аби не відволікатися на це.

А починаючи з сьогоднішнього для в додатку YouTube для мобільних пристроїв на Android та iPhone з’явиться ще одна функція, яка сприяє скороченню часу перегляду відео, — нагадування про те, що час йти спати.

Час отримання нагадувань можна буде встановити в налаштуваннях програми. При отриманні повідомлення можна буде прийняти, відхилити або відкласти нагадування на деякий час.

Як включити цю функцію:

Відкриття додаток YouTube. Перейти в розділ налаштувань “Сповіщення”. Включити “Нагадати мені, коли прийшов час спати”. Обрати час надсилання нагадувань.