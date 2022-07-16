Керівництво соціальних мереж YouTube та Twitter стали приділяти менше уваги видаленню вислівів та контенту, який містить мову ворожнечі щодо України та її громадян.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на аналітику європейської ініціативи Reset.

У перші тижні повномасштабного вторгнення РФ в Україну великі американські компанії, які контролюють найбільші інформаційні потоки, почали діяти.

Соціальні медіа, такі як Facebook, Instagram та YouTube, заборонили або придушили облікові записи російських державних ЗМІ, посилили свої операції з перевірки фактів, обмежили продаж реклами в Росії та співпрацювали з українськими чиновниками, пропонуючи їм маркувати російську дезінформацію та пропаганду.

Проте наразі компанії стали менш чуйними на запити української сторони щодо видалення такого контенту. Нове дослідження Reset підтвердило, що користувачі, які повторюють тези Кремля, публікують антиукраїнські вислови або навіть видають себе за українських посадовців.

Внаслідок чого підтримувані Кремлем наративи знову поширюються Європою, загрожуючи послабити міжнародну підтримку України.

Оскільки російські зусилля переходять від гучномовців державних ЗМІ до окремих впливових осіб та “армій тролів”, які координуються через Telegram, українська влада та її партнери відстежують публікації, які використовують принизливі терміни для українців як спосіб виправдання війни.

Дописи містили такі вислови, як “Смерть бандерівцям, не брати в полон!” або “Україну зітруть з лиця Землі, ура!”.

Прессекретарка Twitter Елізабет Басбі не відповіла прямо на занепокоєння українців, проте заявила, що компанія продовжує працювати та стежити за порушеннями.

Водночас Facebook видалив усі дописи, які український уряд та його партнери зазначали як антиукраїнські, хоча безліч таких користувачів залишаються активними.

З понад 15 000 позначених публікацій у дослідженні більшість були твітами, можливо тому, що Twitter полегшує користувачам створення кількох облікових записів та забезпечує анонімність.