РФ проводить інформаційну війну в Німеччині, яка спрямована на дискредитацію України та її політичного керівництва.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України у Telegram.

За даними розвідників, російські інформаційні війська, за кураторства адміністрації президента РФ, 14-15 лютого провели чергову кампанію в медіаполі Німеччини.

Мета – дискредитація Президента України Володимира Зеленського та зменшення міжнародної підтримки України.

Журналістам німецького видання “Deutschland-Kurier” передали матеріали, начебто захоплені росіянами в регіональному відділенні СБУ Маріуполя. В переданих “документах” йдеться про нібито ведення спецслужбою України роботи по Місії ОБСЄ на Донбасі.

Стаття в “Deutschland-Kurier” мала назву: “Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?”.