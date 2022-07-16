Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України у Telegram.
За даними розвідників, російські інформаційні війська, за кураторства адміністрації президента РФ, 14-15 лютого провели чергову кампанію в медіаполі Німеччини.
Мета – дискредитація Президента України Володимира Зеленського та зменшення міжнародної підтримки України.
Журналістам німецького видання “Deutschland-Kurier” передали матеріали, начебто захоплені росіянами в регіональному відділенні СБУ Маріуполя. В переданих “документах” йдеться про нібито ведення спецслужбою України роботи по Місії ОБСЄ на Донбасі.
Стаття в “Deutschland-Kurier” мала назву: “Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?”.
- Раніше російський окупант розповів матері, що його військовий підрозділ хоче втекти із зони бойових дій.
- За інформацією української розвідки, спецслужби РФ активізували свою діяльність у країнах східної Європи, з метою виявити та відслідковувати маршрути, якими західні союзники постачають Україні озброєння.