Відеохостинг YouTube оголосив, що з 1 червня почне вставляти рекламні ролики в усі відео, розміщені на платформі.

Про це повідомляється у блозі сервісу.

На початку червня набудуть чинносты нові умови використання YouTube, які припускають монетизацію контенту – дохід всіх авторів буде обкладатися податком відповідно до американського законодавства.

Суму податку будуть обчислювати тільки виходячи з прибутку від переглядів в США. Також за роялті буде вважатися дохід через YouTube Premium, суперчат і спонсорство.

Керівництво платформи закликає блогерів до 31 травня надати сервісу Google AdSense інформацію про ІПН, ім’я юридичної особи та комерційну назву.

Якщо автори контенту не відправлять податкові відомості, YouTube зможе утримувати до 24% їх доходів від переглядів. Самі ж блогери від реклами грошей не отримають.

Раніше вона з’являлася тільки на каналах, які брали участь в партнерській програмі. Це були канали з аудиторією в мінімум 1000 передплатників і 4000 годин загального часу перегляду за останній рік. Автори таких сторінок отримували частку доходу від реклами.