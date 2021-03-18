YouTube запустив у США функцію створення коротких відео у стилі TikTok

Про це повідомляє видання The Verge.

Відомо, що це формат створення коротких відео на платформі, який вже кілька місяців доступний в Індії. З 18 березня ця функція доступна у США.

У бета-версії YouTube Shorts з’являться всі “фішки” TikTok, зокрема й багатосегментна камера, яка дозволяє швидко монтувати кліпи, додавати фонову музику та субтитри.

Користувачі YouTube Shorts зможуть перегортати неперервний, згенерований алгоритмом, потік коротких роликів, підписуватися на цікавих авторів та стежити за хештегами. За даними видання, інтерфейс сервісу від Google також схожий на TikTok.

Компанія не планує створювати окремий застосунок для Shorts. Він буде існувати, як окрема карусель на головній вкладці мобільного застосунку YouTube.