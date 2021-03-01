З 1-го березня у Чернівецькій області починає діяти "червоний" рівень епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу.

Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Дане рішення було прийнято 27 лютого на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“Комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 березня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки”, – написав міністр.

Раніше Чернівецька ОДА повідомила про введення локдауну з 27 лютого.

“Червоний” рівень епідемічної небезпеки встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено два або більше показників:

завантаженість ліжок з медичним киснем – більше 65%;

кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300;

кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 %;

зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 %.