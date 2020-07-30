Про це пише The Telegraph.
Зокрема, круїзним лайнерам дозволять причалювати в шести великих портах: Пірея, Родосу, Іракліо, Волоса, Корфу і Катаколо. Але за умови, що всі пасажири на борту судна матимуть негативний тест на COVID-19, щонайменше, за 72 години до посадки.
Влада також планує проводити вибіркове тестування.
Надалі в залежності від розвитку ситуації з коронавірусом перелік портів планують розширювати.
- З України на територію Греції дозволено в’їзд лише тим громадянам, які мають дозвіл на проживання, а також негативний результат ПЛР-тестування на коронавірус. Поки Україна не входить до переліку країн, яким дозволено в’їзд до Греції на загальних умовах.