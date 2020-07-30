З 1 серпня Греція дозволить круїзним лайнерам відвідувати свої приморські міста.

Про це пише The Telegraph.

Зокрема, круїзним лайнерам дозволять причалювати в шести великих портах: Пірея, Родосу, Іракліо, Волоса, Корфу і Катаколо. Але за умови, що всі пасажири на борту судна матимуть негативний тест на COVID-19, щонайменше, за 72 години до посадки.

Влада також планує проводити вибіркове тестування.

Надалі в залежності від розвитку ситуації з коронавірусом перелік портів планують розширювати.