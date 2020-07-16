Про це повідомили в посольстві України в Греції.
Дипломати зазначили, що при наявності підстав для в’їзду в Грецію необхідно обов’язково зареєструвати свій намір відвідати країну на сайті travel.gov.gr і роздрукувати QR-код-підтвердження, який є необхідною умовою при перетині кордону. При цьому даний код не є дозволом на в’їзд.
Також з 14 липня Греція ввела наявність негативного ПЛР-тесту в якості обов’язкової вимоги для в’їзду. Тест на коронавірус повинен бути зроблений не більш ніж за 72 години до прибуття в пункт пропуску в Грецію.
Крім цього в посольстві закликали українців користуватися інтерактивною онлайн-картою для подорожей за кордон Міністерства закордонних справ – tripadvisor.mfa.gov.ua/map.
- Раніше в аеропорту Афін затримали 17 українців, які прилетіли до Греції з Києва. Причина затримання – заборона на в’їзд в ЄС громадянам третіх країн.
- 5 липня консул України в Греції прибув до поліцейського відділку, де знаходяться затримані українці. Громадянам України доставили питну воду та засоби особистої гігієни.