Оформлювати лікарняні в електронному вигляді будуть з 1 жовтня.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

Впровадження електронного документообігу дозволить ефективніше боротися із ринком лікарняних. Завдяки електронній базі даних можна буде перевірити скільки листів непрацездатності видають лікарі.

“На виплату лікарняних Фонд соціального страхування України витрачає величезні кошти. За 8 місяців цього року отримано для виплат листків непрацездатності на суму майже 10 млрд грн. Співробітники Фонду фізично здатні перевірити не більше 10% лікарняних. Тому “індустрія” продажу фіктивних листків в Україні традиційно доволі масштабна”, – написав він.

Сама система запрацювала із 1 червня 2021 року, проте на початок осені працювати із нею змогли лише 2,2 тисячі закладів охорони здоров’я з 3 тисяч.