Міністерство охорони здоров’я відтермінувало повний перехід України на електронні лікарняні на 1 жовтня нинішнього року.

Про це повідомила генеральна директорка директорату цифрових трансформацій в охороні здоров’я Марія Карчевич.

Вона нагадала, що з 4 червня 2021 року в Україні розпочався перехідний період до видачі лише електронних листків непрацездатності. За цей час 2 349 закладів охорони здоров’я створили понад 228 тисяч електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

“Для формування в закладі електронних медичних висновків потрібне підключення і реєстрація в електронній системі охорони здоров’я та навчені медфахівці. Далі відомості про висновок потрапляють до Електронного реєстру листків непрацездатності, де на підставі них формується електронний лікарняний. 79% закладів за літо повністю освоїли цей процес”, – уточнила Карчевич.

Вона додала, що протягом цього часу лікарі могли формувати як медичні висновки про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я, так і видавати паперові лікарняні. Але більшість відходить від роботи з паперами.

“Оскільки електронний лікарняний є підставою для виплати коштів за період непрацездатності громадян, а питання фінансів, особливо в період захворювання, є важливим – МОЗ вирішив продовжити термін перехідного періоду до 1 жовтня, аби всі отримували якісні послуги і не залишились осторонь системи соціального захисту населення”, – наголосила Карчевич.