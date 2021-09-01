Про це повідомила генеральна директорка директорату цифрових трансформацій в охороні здоров’я Марія Карчевич.
Вона нагадала, що з 4 червня 2021 року в Україні розпочався перехідний період до видачі лише електронних листків непрацездатності. За цей час 2 349 закладів охорони здоров’я створили понад 228 тисяч електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність.
“Для формування в закладі електронних медичних висновків потрібне підключення і реєстрація в електронній системі охорони здоров’я та навчені медфахівці. Далі відомості про висновок потрапляють до Електронного реєстру листків непрацездатності, де на підставі них формується електронний лікарняний. 79% закладів за літо повністю освоїли цей процес”, – уточнила Карчевич.
Вона додала, що протягом цього часу лікарі могли формувати як медичні висновки про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я, так і видавати паперові лікарняні. Але більшість відходить від роботи з паперами.
“Оскільки електронний лікарняний є підставою для виплати коштів за період непрацездатності громадян, а питання фінансів, особливо в період захворювання, є важливим – МОЗ вирішив продовжити термін перехідного періоду до 1 жовтня, аби всі отримували якісні послуги і не залишились осторонь системи соціального захисту населення”, – наголосила Карчевич.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України у 2021 році планує реалізувати низку цифрових проєктів: зокрема, впровадити електронний кабінет пацієнта і позбутися паперових лікарняних.
- На початку лютого Верховна Рада України ухвалила постанову про введення електронного реєстру лікарняних (листків непрацездатності).