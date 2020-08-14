З сьогоднішнього дня, 14 серпня, у православних християн починається літній піст - Успенський. Він триватиме до 27 серпня і закінчиться святом Успіння Пресвятої Богородиці.

#Букви зібрали головні факти про цей піст.

У народі Успенський піст називають спасівським, так як на нього випадає Спас на воді. У цей період християни святкують одну з найбільш важливих дат – Преображення Господнє, яке в цьому році буде 19 серпня.

Значення Успенського посту

Цей піст вважається таким же суворим, як і Великий. Його головна мета – підготувати людину до свята Успіння Пресвятої Богородиці. Для християн він знаменує надію на здобуття вічного життя.

За час посту християни можуть заглибитися в себе, зупинитися і все усвідомити. Людина стає стараннішою в молитві, в чеснотах, а значить, стає ближчою до Бога. Під час посту встановлюються деякі обмеження в їжі, а також рекомендується відмовитися від розваг.

Схема харчування в Успенський піст

У понеділок, середу і п’ятницю церковний статут передбачає вживання сухих продуктів: можна вживати сиру їжу. Потрібно харчуватися хлібом, сіллю, сирими овочами та фруктами, медом. При цьому чай, кава, компоти, киселі, відвари замінюються водою і соками.

По вівторках і четвергах можна їсти варену їжу без олії.

В суботу і неділю можна відварювати крупи і овочі, додаючи олію. Також дозволяється вино.

Пост вважається безрибними. Але риба як послаблення дозволяється 19 серпня – в свято Преображення Господнього.

14 серпня: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

15 серпня: каша, суп, тушковані овочі, гриби.

16 серпня: каша, суп, тушковані овочі, гриби.

17 серпня: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

18 серпня: каша, суп, тушковані овочі, гриби.

19 серпня, Преображення Господнє: дозволені страви з рибою і морепродуктами.

20 серпня: каша, суп, тушковані овочі, гриби.

21 серпня: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

22 серпня: каша, суп, тушковані овочі, гриби.

23 серпня: каша, суп, тушковані овочі, гриби.

24 серпня: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

25 серпня: каша, суп, тушковані овочі, гриби.

26 серпня. хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

27 серпня: каша, суп, тушковані овочі, гриби.

Що не можна їсти

Не можна вживати в їжу: м’ясо, молочні продукти, рибу, яйця, морепродукти.

Вихід з посту також повинен був правильним – не потрібно переїдати. Збільшувати порції споживаної їжі слід поступово, а найкраще перші кілька днів після закінчення посту вставати з-за столу з легким відчуттям голоду. Крім того, не слід відразу включати в своє меню продукти, які заборонялося вживати в їжу під час посту.