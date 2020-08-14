#Букви зібрали головні факти про цей піст.
У народі Успенський піст називають спасівським, так як на нього випадає Спас на воді. У цей період християни святкують одну з найбільш важливих дат – Преображення Господнє, яке в цьому році буде 19 серпня.
Значення Успенського посту
Цей піст вважається таким же суворим, як і Великий. Його головна мета – підготувати людину до свята Успіння Пресвятої Богородиці. Для християн він знаменує надію на здобуття вічного життя.
За час посту християни можуть заглибитися в себе, зупинитися і все усвідомити. Людина стає стараннішою в молитві, в чеснотах, а значить, стає ближчою до Бога. Під час посту встановлюються деякі обмеження в їжі, а також рекомендується відмовитися від розваг.
Схема харчування в Успенський піст
У понеділок, середу і п’ятницю церковний статут передбачає вживання сухих продуктів: можна вживати сиру їжу. Потрібно харчуватися хлібом, сіллю, сирими овочами та фруктами, медом. При цьому чай, кава, компоти, киселі, відвари замінюються водою і соками.
По вівторках і четвергах можна їсти варену їжу без олії.
В суботу і неділю можна відварювати крупи і овочі, додаючи олію. Також дозволяється вино.
Пост вважається безрибними. Але риба як послаблення дозволяється 19 серпня – в свято Преображення Господнього.
- 14 серпня: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
- 15 серпня: каша, суп, тушковані овочі, гриби.
- 16 серпня: каша, суп, тушковані овочі, гриби.
- 17 серпня: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
- 18 серпня: каша, суп, тушковані овочі, гриби.
- 19 серпня, Преображення Господнє: дозволені страви з рибою і морепродуктами.
- 20 серпня: каша, суп, тушковані овочі, гриби.
- 21 серпня: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
- 22 серпня: каша, суп, тушковані овочі, гриби.
- 23 серпня: каша, суп, тушковані овочі, гриби.
- 24 серпня: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
- 25 серпня: каша, суп, тушковані овочі, гриби.
- 26 серпня. хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
- 27 серпня: каша, суп, тушковані овочі, гриби.
Що не можна їсти
Не можна вживати в їжу: м’ясо, молочні продукти, рибу, яйця, морепродукти.
Вихід з посту також повинен був правильним – не потрібно переїдати. Збільшувати порції споживаної їжі слід поступово, а найкраще перші кілька днів після закінчення посту вставати з-за столу з легким відчуттям голоду. Крім того, не слід відразу включати в своє меню продукти, які заборонялося вживати в їжу під час посту.