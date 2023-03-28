Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.
Маск попередив, що починаючи з 15 квітня лише верифіковані Twitter-акаунти з’являтимуться у рекомендаціях інших користувачів.
Більше того, зазначив мільярдер, від 15 квітня тільки верифіковані акаунти зможуть брати участь у голосування у соцмережі.
“Це єдиний реалістичний спосіб упоратися з роями ботів зі штучним інтелектом. В іншому випадку – це безнадійно програна битва”, – наголосив Маск.
У коментарі до свого ж допису він додав, що боти також можуть верифікувати свої акаунти, якщо дотримуватимуться правил соцмережі та не видаватимуть себе за реальних людей.
- За оцінками мільярдера Ілона Маска, Twitter має вартість у 20 млрд доларів. Про суму стало відомо, коли новий власник компанії запропонував співробітникам премію у вигляді акцій.