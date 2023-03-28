Мільярдер та винахідник Ілон Маск, який також є власником Twitter, повідомив, що з середини квітня у соцмережі відбудуться деякі зміни щодо верифікованих користувачів.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Маск попередив, що починаючи з 15 квітня лише верифіковані Twitter-акаунти з’являтимуться у рекомендаціях інших користувачів.

Більше того, зазначив мільярдер, від 15 квітня тільки верифіковані акаунти зможуть брати участь у голосування у соцмережі.

“Це єдиний реалістичний спосіб упоратися з роями ботів зі штучним інтелектом. В іншому випадку – це безнадійно програна битва”, – наголосив Маск.

У коментарі до свого ж допису він додав, що боти також можуть верифікувати свої акаунти, якщо дотримуватимуться правил соцмережі та не видаватимуть себе за реальних людей.