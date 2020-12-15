Covid-19 Україна

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З 16 січня обслуговування в Україні відбуватиметься українською: яких сфер це стосується

16 січня 2021 року набуває чинності стаття 30 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. В рамках цього закону відбудеться остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову.

Вівторок, 15 грудня 2020, 20:00

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, повідомляє Урядовий портал.

За словами омбудсмена, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою. 

“На практиці це означає, що український споживач нарешті отримає право на обслуговування державною мовою за замовчуванням – у супермаркеті чи в інтернет-магазині, у кав’ярні чи ресторані, в банку чи в аптеці, на АЗС чи на вокзалі, в спортзалі чи бібліотеці тощо. Винятків небагато: лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін”, – сказав Кремінь.

Також омбудсмен наголосив, що українською мовою повинні розмовляти не тільки працівники сфери обслуговування. Зокрема, освітні послуги, гуртки, секції, медичні послуги та соціальні послуги повинні надаватися державною мовою.

Інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо повинна надаватися українською. При цьому така інформація може дублюватися й іншими мовами.

Кремінь зазначив, що держава буде контролювати дотримання цього закону та карати його порушників.

“Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім’я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб’єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення”, – розповів він.

  • 4 грудня рішення Одеської обласної ради про встановлення регіональної мови — російської — визнано протиправним та нечинним.
Теги: обслуговування, українська мова, Омбудсмен

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