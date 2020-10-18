Про це йдеться у повідомленні пресслужби “Укрзалізниці”.

Так, буде закрито продаж квитків на поїзди:

Станція Івано-Франківськ:

  • № 1/2 Костянтинівка — Івано-Франківськ;
  • № 7/8 Київ — Чернівці;
  • № 15/16 Харків — Рахів;
  • № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;
  • № 136/135 Одеса — Чернівці;
  • № 217/218 Київ — Рахів;
  • № 702/701 Львів — Чернівці;
  • № 749/750 Київ — Івано-Франківськ.

Станція Дубно:

  • № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
  • № 743/744 Дарниця — Львів.

Станція Здолбунів:

  • № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
  • № 98/97 Ковель — Київ;
  • № 122/121 Миколаїв — Київ.

Станція Тернопіль:

  • № 12/11 Львів — Одеса;
  • № 21/22 Харків — Трускавець;
  • № 41/42 Дніпро — Трускавець;
  • № 49/50 Київ — Трускавець;
  • № 81/82 Київ — Ужгород;
  • № 86/85 Львів — Новоолексiївка;
  • № 108/107 Одеса — Ужгород;
  • № 110/109 Львів — Херсон;
  • № 136/135 Одеса — Чернівці;
  • № 715/716 Київ — Львів.

Станція Хмельницький:

  • № 12/11 Львів — Одеса;
  • № 21/22 Харків — Трускавець;
  • № 41/42 Дніпро — Трускавець;
  • № 49/50 Київ — Трускавець;
  • № 81/82 Київ — Ужгород;
  • № 86/85 Львів — Новоолексiївка;
  • № 108/107 Одеса — Ужгород;
  • № 110/109 Львів — Херсон;
  • № 118/117 Чернівці — Київ;
  • № 136/135 Одеса — Чернівці;
  • № 715/716 Київ — Львів;
  • № 769/770 Київ — Кам’янець-Подільський;
  • № 772/771 Хмельницький — Київ.

Станція Славута-1:

  • № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;
  • № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
  • № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
  • № 98/97 Ковель — Київ;
  • № 122/121 Миколаїв — Київ.

Станція Волочиськ:

  • № 108/107 Одеса — Ужгород;
  • № 110/109 Львів — Херсон;
  • № 136/135 Одеса — Чернівці;

Станція Дунаївці:

  • № 118/117 Чернівці — Київ;
  • № 769/770 Київ — Кам’янець-Подільський;

Станція ім. Т.Шевченка:

  • № 12/11 Київ — Новоолексіївка;
  • № 41/42 Дніпро — Трускавець;
  • № 72/71 Запоріжжя — Київ;
  • НР 76/75 Кривий Ріг — Київ;
  • НР 84/83 Маріуполь — Київ;
  • № 86/85 Львів — Новоолексiївка;
  • № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
  • НР 102/101 Київ — Херсон;
  • № 110/109 Львів — Херсон;
  • НР 116/115 Київ — Бердянськ;
  • № 122/121 Миколаїв — Київ;
  • НР 136/135 Київ — Покровськ;
  • НР 732/731 Київ — Запоріжжя;
  • НР 734/733 Київ — Покровськ;
  • НР 782/781 Черкаси — Київ.

До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через ці станції без посадки пасажирів.

У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, УЗ повертає повну вартість квитка.

  • 15″Укрзалізниця” закрила продаж квитків до Сум після того, як місто опинилося у “червоній зоні” карантину через COVID-19.