З 19 жовтня буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т. Шевченка.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби “Укрзалізниці”.

Так, буде закрито продаж квитків на поїзди:

Станція Івано-Франківськ:

№ 1/2 Костянтинівка — Івано-Франківськ;

№ 7/8 Київ — Чернівці;

№ 15/16 Харків — Рахів;

№ 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

№ 136/135 Одеса — Чернівці;

№ 217/218 Київ — Рахів;

№ 702/701 Львів — Чернівці;

№ 749/750 Київ — Івано-Франківськ.

Станція Дубно:

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

№ 743/744 Дарниця — Львів.

Станція Здолбунів:

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 122/121 Миколаїв — Київ.

Станція Тернопіль:

№ 12/11 Львів — Одеса;

№ 21/22 Харків — Трускавець;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

№ 49/50 Київ — Трускавець;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 86/85 Львів — Новоолексiївка;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№ 110/109 Львів — Херсон;

№ 136/135 Одеса — Чернівці;

№ 715/716 Київ — Львів.

Станція Хмельницький:

№ 12/11 Львів — Одеса;

№ 21/22 Харків — Трускавець;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

№ 49/50 Київ — Трускавець;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 86/85 Львів — Новоолексiївка;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№ 110/109 Львів — Херсон;

№ 118/117 Чернівці — Київ;

№ 136/135 Одеса — Чернівці;

№ 715/716 Київ — Львів;

№ 769/770 Київ — Кам’янець-Подільський;

№ 772/771 Хмельницький — Київ.

Станція Славута-1:

№ 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 122/121 Миколаїв — Київ.

Станція Волочиськ:

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№ 110/109 Львів — Херсон;

№ 136/135 Одеса — Чернівці;

Станція Дунаївці:

№ 118/117 Чернівці — Київ;

№ 769/770 Київ — Кам’янець-Подільський;

Станція ім. Т.Шевченка:

№ 12/11 Київ — Новоолексіївка;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

№ 72/71 Запоріжжя — Київ;

НР 76/75 Кривий Ріг — Київ;

НР 84/83 Маріуполь — Київ;

№ 86/85 Львів — Новоолексiївка;

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

НР 102/101 Київ — Херсон;

№ 110/109 Львів — Херсон;

НР 116/115 Київ — Бердянськ;

№ 122/121 Миколаїв — Київ;

НР 136/135 Київ — Покровськ;

НР 732/731 Київ — Запоріжжя;

НР 734/733 Київ — Покровськ;

НР 782/781 Черкаси — Київ.

До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через ці станції без посадки пасажирів.

У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, УЗ повертає повну вартість квитка.