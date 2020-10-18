Про це йдеться у повідомленні пресслужби “Укрзалізниці”.
Так, буде закрито продаж квитків на поїзди:
Станція Івано-Франківськ:
- № 1/2 Костянтинівка — Івано-Франківськ;
- № 7/8 Київ — Чернівці;
- № 15/16 Харків — Рахів;
- № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;
- № 136/135 Одеса — Чернівці;
- № 217/218 Київ — Рахів;
- № 702/701 Львів — Чернівці;
- № 749/750 Київ — Івано-Франківськ.
Станція Дубно:
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
- № 743/744 Дарниця — Львів.
Станція Здолбунів:
- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель — Київ;
- № 122/121 Миколаїв — Київ.
Станція Тернопіль:
- № 12/11 Львів — Одеса;
- № 21/22 Харків — Трускавець;
- № 41/42 Дніпро — Трускавець;
- № 49/50 Київ — Трускавець;
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 86/85 Львів — Новоолексiївка;
- № 108/107 Одеса — Ужгород;
- № 110/109 Львів — Херсон;
- № 136/135 Одеса — Чернівці;
- № 715/716 Київ — Львів.
Станція Хмельницький:
- № 12/11 Львів — Одеса;
- № 21/22 Харків — Трускавець;
- № 41/42 Дніпро — Трускавець;
- № 49/50 Київ — Трускавець;
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 86/85 Львів — Новоолексiївка;
- № 108/107 Одеса — Ужгород;
- № 110/109 Львів — Херсон;
- № 118/117 Чернівці — Київ;
- № 136/135 Одеса — Чернівці;
- № 715/716 Київ — Львів;
- № 769/770 Київ — Кам’янець-Подільський;
- № 772/771 Хмельницький — Київ.
Станція Славута-1:
- № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель — Київ;
- № 122/121 Миколаїв — Київ.
Станція Волочиськ:
- № 108/107 Одеса — Ужгород;
- № 110/109 Львів — Херсон;
- № 136/135 Одеса — Чернівці;
Станція Дунаївці:
- № 118/117 Чернівці — Київ;
- № 769/770 Київ — Кам’янець-Подільський;
Станція ім. Т.Шевченка:
- № 12/11 Київ — Новоолексіївка;
- № 41/42 Дніпро — Трускавець;
- № 72/71 Запоріжжя — Київ;
- НР 76/75 Кривий Ріг — Київ;
- НР 84/83 Маріуполь — Київ;
- № 86/85 Львів — Новоолексiївка;
- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- НР 102/101 Київ — Херсон;
- № 110/109 Львів — Херсон;
- НР 116/115 Київ — Бердянськ;
- № 122/121 Миколаїв — Київ;
- НР 136/135 Київ — Покровськ;
- НР 732/731 Київ — Запоріжжя;
- НР 734/733 Київ — Покровськ;
- НР 782/781 Черкаси — Київ.
До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через ці станції без посадки пасажирів.
У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, УЗ повертає повну вартість квитка.
- 15″Укрзалізниця” закрила продаж квитків до Сум після того, як місто опинилося у “червоній зоні” карантину через COVID-19.